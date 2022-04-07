Продолжается работа творческих лабораторий «Идел-йорт»

Сегодня, 7 апреля в Буинском государственном драматическом театре проходит творческая лаборатория рамках XXII Межрегионального фестиваля-конкурса театральных коллективов «Идел-йорт» им. Ш.З. Закирова. В программе: мастер-класс по актерскому мастерству с режиссером Тимуром Куловым, интенсив с художественным руководителем-директором Буинского государственного драматического театра Раилем Садриевым и обсуждение вопросов участников.

Творческие лаборатории уже охватили более 40 районов республики, и более 370 представителей любительских театральных коллективов приняли в них активное участие. Всего запланировано 11 творческих лабораторий на базе профессиональных театров Татарстана для режиссеров, актеров, художественных руководителей, концертмейстеров и других сотрудников самодеятельных театральных коллективов со всех районов республики. Участники проходят обучающие мастер-классы, встречаются с режиссерами, народными артистами Республики Татарстан, художественными руководителями театров, участвуют в смотрах спектаклей и их обсуждении.

Цикл творческих лабораторий этого года завершится 11 апреля в Атнинском татарском государственном драматическом театре имени Г. Тукая. Вскоре начнется период подготовки и показы спектаклей любительских театров, далее прием заявок на XXII Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных коллективов «Идел-йорт».

Фестиваль-конкурс «Идел-йорт» – это комплекс образовательных и творческих мероприятий, которые направлены на поддержку и развитие любительских народных театральных коллективов республики. Поддерживая и повышая компетенцию режиссеров и актеров любительских театров, обучая их на творческих лабораториях, мы возрождаем настоящий, жизненный театр, который так близок современному зрителю.

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