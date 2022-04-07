Руководители татарских общественных организаций Свердловской области избрали делегатов на VIII съезд Всемирного конгресса татар

6 апреля 2022 года в здании Постоянного представительства Республики Татарстан состоялось объединенное собрание руководителей татарских национальных общественных организаций Свердловской области.

На мероприятии приняли участие Постпред РТ Хайдар Гильфанов, заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина, консультант Постпредства РТ Рифат Юсупов, председатель национально-культурной автономии татар Свердловской области Артур Мухутдинов, председатель национально-культурной автономии татар Екатеринбурга Владислав Яхин, председатель местной национально-культурной автономии татар городского округа Верхняя Пышма Гульшат Аюпова, руководитель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов “Татары Урала” Суфия Таминдарова, руководитель Свердловской региональной общественной организации содействия духовному развитию татарской и башкирской культуры “ЯРДАМ” Айдар Мухаматнуров, председатель Местной религиозной организации «Просвещение» Руслан Нурмаметов, председатель национально-культурной автономии татар Березовского городского округа Фрида Насртдинова, председатель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры «Мирас» и председатель молодежной общественной организации «Яшен» Ринат Каштанов.

В повестке дня стоял вопрос о выборе делегатов Свердловской области на VIII Съезд Всемирного конгресса татар.

«В Свердловской области зарегистрировано 11 татарских общественных организаций, кроме того, есть и незарегистрированные организации, которые ведут не менее активную деятельность», – отметила председатель собрания, заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина.

Общим голосованием было принято предложение включить в состав делегации всех руководителей активно работающих татарских общественных организаций и людей, которые вносят большой вклад в сохранение и развитие родного языка, национальной культуры и национального образования в Свердловской области.

Список делегатов Свердловской области на VIII Съезд Всемирного конгресса татар был принят единогласно.

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