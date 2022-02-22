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Фестиваль традиционных игр «Uen Fest – Уен Фест» запускает творческую смену

Фестиваль традиционных игр «Uen Fest – Уен Фест» запускает творческую смену

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.02.2022 0 8

В детском оздоровительном лагере «Мирас-наследие» с 26 по 28 февраля участники познакомятся с авторской программой, насыщенной народными играми, мастер-классами, музыкой и танцами. 27 февраля в 18:30 состоится концерт, в котором примут участие артисты творческого объединения «Истәлек – Istelek»,  прямая трансляция пройдет на платформе «Культура.РФ».

В смене примут участие фольклорные коллективы лаборатории этномузыки «Дәррәу – Derrey» и победители конкурса-флешмоба на самый яркий видеоролик с народной игрой, который проходил под хештегом #уенфестконкурс2022 на официальном Инстаграм аккаунте проекта.

Участники под руководством мастеров изготовят тарелки, вазы, цветы и даже Казанского Кота на мастер-классе по гончарному делу. Каждый участник сделает текстильную куклу из ткани, и познакомится с основами публичного выступления на тренинге «Speech working». В вечернее время запланированы просмотры серии мультфильмов «Волжские богатыри» от анимационного объединения «Татармультфильм».

«Uen Fest» – это масштабный проект, призванный приобщить детей к живому, а не виртуальному общению при помощи народной культуры.  Фестиваль «Uen Fest» проводится в целях приобщении детей к национальной культуре, посредством изучения их традиционных народных игр, обрядов и обычаев, призванных напомнить о важности игры в воспитательном процессе подрастающего поколения и укрепления единства многонационального народа республики.

mincult.tatarstan.ru

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