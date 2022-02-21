В Доме народного творчества состоялся фестиваль татарской культуры «Халкыбыз хәзинәсе»

19 февраля 2022 года В Доме народного творчества г.Нижнекамск состоялся фестиваль татарской культуры «Халкыбыз хәзинәсе», организованный в рамках проходящего в России Года культурного наследия народов. Этот праздник народного творчества стал своеобразным открытием этого года, в течение которого в Нижнекамске планируется провести ряд фестивалей культуры различных народов.

Праздник объединил на площадке Дома народного творчества представителей домов культуры сельских поселений НМР, различных обществ, которые представили не только концертные номера, но и выставку декоративно- прикладного искусства татарского народа, его обычаи и обряды. Вкусная выпечка, традиционные татарские блюда – чак-чак, катык, очпочмаки, никого из гостей не оставили равнодушными.

Яркая, насыщенная программа концерта, ставшая продолжением праздника, объединила творческие коллективы Нижнекамска и стала настоящим подарком для нижнекамцев.

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