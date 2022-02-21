В Казани были подведены итоги конкурса на «Лучший сельский краеведческий музей»

14 февраля 2022 г., в рамках проведения Всероссийского круглого стола – конференции «Татарское краеведение: итоги деятельности краеведческих структур Татарстана и регионов исторически компактного проживания татар в РФ в 2021 году и их планы на 2022 год», с участием ученых, краеведов и общественных деятелей – активистов татарских историко-краеведческих структур участников форумов татарских краеведов и авторов краеведческих изданий (прошло офлайн и онлайн), в Казани на базе Исполкома ВКТ, были подведены итоги Первого Всероссийского конкурса на «Лучший сельский краеведческий музей» среди татарских краеведов и краеведческих структур регионов татарского мира в пределах РФ в 2021 году и были вручены дипломы и призы победителям и призерам конкурса.

Конкурс был проведен Согласно решению Оргкомитета совместно с Исполкомом ВКТ, Всероссийской общественной организацией «Татарские села России», Комитетом по работе с краеведами Исполкома ВКТ и РОО «Общество татарских краеведов» РТ по 5 номинациям:

Музей природы региона; Музей истории села; Тематический (археологический, этнографический, военно-исторический и др.); Музей-мемориал; Краеведческий музей сельских школ (только для отдельных регионов РФ)

Оргкомитет конкурса признал Победителем конкурса (Гран-При) автора проекта «Борынгы Чаллы төбәге тарихына караган шәхси музей комплекс» («Частный музейный комплекс по истории древнего региона Чаллы») кандидата исторических наук, краеведа-исследователя Гарифа Нуруллу Гиматдиновича (д. Яна Сала, Рыбно-Слободской район, Республика Татарстан). Победителю были вручены диплом Оргкомитета конкурса, Благодарственное письмо Общества татарских краеведов РТ, ценный приз (планшет) и подарочные книги. Заместитель Премьер-министра РТ, председатель Милли Шура ВКТ В.Г. Шайхразиев своим решением наградил Победителя Гарифа Н.Г. медалью ВКТ «За заслуги перед татарским народом».

В ходе церемонии вручения были вручены награды и другим участникам конкурса.

Так, в частности, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, Сопредседатель Оргкомитета Конкурса А.А. Бурханов вручил диплом Оргкомитета, Благодарности ВКТ и Общества татарских краеведов РТ, ценный приз (самовар и подарочные книги) за I место по номинации «Музей мемориал» автору проекта «Дом – музей С.Г. Вагизова» краеведу-исследователю, заведующей Домом-музеем С.Г. Вагизова, заслуженному работнику здравоохранения Самарской области, лауреату премии им. Фатыха Муртазина Абзаловой Нурании Минсахиевне (с. Русский Байтуган, Камышлинский район, Самарская область).

II место по номинации «Музей природы региона» было присуждено автору проекта «Музей-усадьба Кадряк» краевед-исследователь, директор Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный комплекс «Кадряк» Гарнышев Юрий Арсентьевич (с. Кадряково, Мензелинский район, РТ). Ему были вручены Диплом Оргкомитета, Благодарность Общества татарских краеведов РТ, ценный приз (подарочные книги).

II место по номинации «Музей истории села» заняли авторы проекта «Летопись моей деревни» краевед-исследователь, учитель истории Баланинской школы Сафин Фатих Нуруллович и учитель географии Баланинской школы Сафина Гөлсия Кадыровна (с. Баланны, Муслюмовский район, РТ). Они также были награждены Дипломами Оргкомитета конкурса, благодарностью ВКТ и Общества татарских краеведов РТ, ценными призами (подарочные книги).

Принято решение опубликовать лучшие проекты в краеведческих сборниках в виде научной и научно-методической статьи с целью обмена опытом между специалистами, краеведами и музейными работниками.

Отметим, что дипломы и ценные призы были также вручены четырем победителям и призерам конкурса из Пензенской области в ходе поездки А.А. Бурханова в г. Пензе 1 февраля с.г.

Дипломы и призы остальным участникам конкурса из Красноярского края, Иркутской, Омской и Астраханской областей будут вручены в ходе предстоящих мероприятий ВКТ и Общества татарских краеведов РТ.

С благодарностью ко всем участникам,

Сопредседатель Оргкомитета конкурса,

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ,

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ,

профессор А.А. Бурханов