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В Новокузнецке состоялась творческая встреча «Диалог культур», посвященная Дню родного языка

В Новокузнецке состоялась творческая встреча «Диалог культур», посвященная Дню родного языка

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.02.2022 0 5

В Комнате национального быта татар г. Новокузнецка, состоялась творческая межнациональная встреча «Диалог культур», посвященная Дню родного языка. Участие приняли представители национальных культур города Новокузнецка: Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», местная национально-культурная автономия татар, региональная общественная организация «Дружба», Центр шорской культуры «Аба Тура», региональная общественная организация «Русско-таджикская дружба».

Во время творческой встречи за круглым столом с татарскими блюдами и чаем, участники обсудили, какими способами они сохраняют и передают подрастающему поколению родной язык и родную культуру. Также гости исполняли песни и читали стихи на родных языках.

Заместитель председателя татарской автономии Гайнутдинова Гальсина

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