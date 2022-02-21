В Новокузнецке состоялась творческая встреча «Диалог культур», посвященная Дню родного языка

В Комнате национального быта татар г. Новокузнецка, состоялась творческая межнациональная встреча «Диалог культур», посвященная Дню родного языка. Участие приняли представители национальных культур города Новокузнецка: Центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», местная национально-культурная автономия татар, региональная общественная организация «Дружба», Центр шорской культуры «Аба Тура», региональная общественная организация «Русско-таджикская дружба».

Во время творческой встречи за круглым столом с татарскими блюдами и чаем, участники обсудили, какими способами они сохраняют и передают подрастающему поколению родной язык и родную культуру. Также гости исполняли песни и читали стихи на родных языках.

Заместитель председателя татарской автономии Гайнутдинова Гальсина