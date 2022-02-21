Песни всегда посвящал я Отчизне…

В Калининградской области прошли памятные мероприятия, посвящённые нашим великим татарским поэтам. Фатых Карим и Муса Джалиль вписали себя в героическую летопись татарского народа.

В этом году исполнилось 77 лет со дня гибели Ф. Карима в период Восточно-Прусской операции 1945 года и 116 лет со дня рождения Мусы Джалиля.

Мероприятия начались 19 февраля с посещения мест, связанных с поэтом-воином Фатыхом Каримом. 19 февраля 1945 года здесь погиб командир взвода сапёров лейтенант Фатих Карим при взятии последней своей высоты. Маленькой группой, во главе с Амиром Хайруллиным, Председатель Общества культуры «Кардашлар», посетили место гибели лейтенанта командира взвода сапёров Ф. Карима, где установлен большой камень с памятной доской. Это недалеко от посёлка Владимирово Багратионовского района, в культурном центре которого существует небольшой музей и экспозиция, посвящённая подвигу поэта. Были отданы почести и возложены цветы также и к памятнику поэта-воина Фатыха Карима, на месте его последнего захоронения на воинском мемориале города Багратионовска. Дюралевые таблички с деревянных тумб первого захоронения в настоящее время бережно хранятся в Калининградском областном историко-художественном музее. На первой дюралевой табличке уцелевшие бойцы его взвода выгравировали: «лейтенант ФАТИХ КАРИМ ТАТАРСКИЙ ПОЭТ погиб героем в бою с немецкими захватчиками 19.2.1945 г.». На другой табличке было выгравировано следующее: «сержанты: Пригодин К.И. Кушнаренко П.П. красноармецы: Жердев С.М. Клеменчук И.С. Галецкий И.С. Коношев С.Я. Гриншпун Я.С. Алегужа М.И. Корпенов Р.Е. геройски погибли в бою 19.02.1945г».

Разбушевавшийся в эти дни очередной мощный циклон определил небольшое количество членов Общества, принявших участие в поездке из Калининграда до Багратионовска. Машину на трассе изрядно потрепало, но поездка прошла без последствий.

На следующий день 20 февраля, с учётом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм, члены Общества «Кардашлар» совместно с сотрудниками Калининградской библиотеки имени космонавта А.А. Леонова провели литературную встречу по творчеству Героя Советского Союза поэта Мусы Джалиля и поэта-воина Фатыха Карима. В стенах уютной библиотеки опять звучали их стихи военного периода, проникшие в наши сердца и оставшиеся там навсегда. Ратный подвиг поэта-воина дополняет подвиг литературный. Вы только представьте, что с 1941 по 1945-й, Фатих Кәрим – сапер, разведчик, пройдя тысячи километров, написал за годы войны 8 поэм и баллад, 2 повести, 1 пьесу, около 150 стихотворений.

Конечно, с особой теплотой вспоминали год назад ушедшую от нас дочь поэта-воина Лейлу Фатиховну, приложившей огромные усилия по сохранению творчества отца. Стихи поэтов, страницы их биографии читали активные члены общества Салима Ягудина, Наиля Ибрагимова, Рустем Ялалов.

В рамках программы «Знаменитости Калининградской области» 25 февраля 2022 года с участием Общества культуры «Кардашлар» запланированы литературные мероприятия, посвящённые подвигу и творчеству Фатиха Карима в библиотеке имени А. Гайдара в Калининграде, а также в библиотеке Багратионовска и культурном центре посёлка Владимирово.