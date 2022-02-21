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В Ульяновской области состоялась праздничная межнациональная программа «Герои среди нас!»

В Ульяновской области состоялась праздничная межнациональная программа «Герои среди нас!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.02.2022 0 2

В канун Дня защитника Отечества в рамках года культурного наследия народов России в Доме культуры «Киндяковка» состоялась праздничная межнациональная программа «Герои среди нас!»

В торжественной части мероприятия выступили с приветственным словом и наградили мужчин – медицинских работников заместитель Главы администрации города Ульяновска В.И. Андреев, депутат Ульяновской Городской Думы, Председатель национально-культурной татарской автономии Железнодоровного района Р.З. Абитов, Председатель Совета общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия, Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Р.Ф. Сафин. Также поздравил гостей с наступающим праздником и наградил почётными грамотами за активную творческую деятельность, сохранение и укрепление культуры народов России национальные творческие коллективы Секретарь местного отделения Ульяновского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместитель Главы города – Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска Алексей Валерьевич Онищенко.

В концертной части приняли участие солисты и творческие коллективы ДК «Киндяковка» и Центра народной культуры Ульяновской области. Помощь при организации праздничного мероприятия оказала группа  волонтёров из общественной приёмной депутата Ульяновской Городской Думы Р.З. Абитова.

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