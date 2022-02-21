В Нижневартовске прошёл IV городской литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения».

19 февраля 2022 года в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» состоялся IV городской литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения».

Организаторы конкурса – департамент образования администрации города Нижневартовска, Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», Местная общественная организация татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)».

С приветственным словом к участникам конкурса обратились: директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» Фаиль Мансурович Кадров, председатель Местной общественной организации Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас (Наследие)» Рафаил Рафкатович Мухаметзянов, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования администрации города Александр Иванович Алферов.

Конкурс проводится среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска.

В этом году обучающиеся общеобразовательных учреждений от 4 до 18 лет, приняли участие в следующих номинациях:

•Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на татарском языке;

•Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на русском языке;

•Исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле.

Членами жюри было просмотрено более 500 конкурсных работ.

Итоги конкурса будут подведены в марте месяце.

председатель Местной Нижневартовской городской

общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)»

Альберт Халиуллин