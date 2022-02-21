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В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Всероссийскому симпозиуму

В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Всероссийскому симпозиуму

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.02.2022 0 12

19 февраля  в культурно-просветительском центре им. Хабибжамал Тенишевой г. Пензы (Духовное управление мусульман Пензенской области) состоялось заседание оргкомитета по подготовке к Всероссийскому симпозиуму, посвящённому 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Местная общественная организация «Ак калфак» также была включена в состав оргкомитета. Симпозиум пройдёт 19-20 марта в г. Пензе при поддержке Всемирного конгресса татар. Ожидается участие почетных гостей из разных регионов России.  Организация  «Ак калфак» подготовит выставку Народного искусства с проведением мастер-классов по рукоделию.

С уважением, Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева

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