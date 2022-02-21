Организация «Ак калфак» Новосибирской области приняли участие в съемках проекта «Обское кольцо. Культурные маршруты»

17 февраля Общественная организация татарских женщин «Ак калфак» Новосибирской области приняли участие в съемках проекта «Обское кольцо. Культурные маршруты». Организаторы: правительство Новосибирской области, Новосибирское библиотечное общество, Центр креативных индустрии, Фонд президентских грантов, Новосибирская государственная областная научная библиотека.
Цель проекта – создать визуальный контент для популяризации культуры Новосибирской области, отражающий достопримечательности региона, как туристические объекты.