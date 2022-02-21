В Ульяновске проходит Межрегиональный форум учителей родного языка

Сегодня в Ульяновске состоялось заседание Совета при Губернаторе Ульяновской области по межнациональным отношениям в рамках Межрегионального форума учителей татарского языка.

С приветственным словом к гостям обратился Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и выразил благодарность учителям родного языка за их многолетний труд.

“Ульяновская область – многонациональный регион. В нашем регионе проживают представители 120 национальностей. В школах 98 тыс. детей изучают русский, татарский, чувашский, мордовский языки как родной. Изучение родного языка, традиций, обычаев, истории наших предков вносит большой вклад в укрепление дружбы между народами”, – отметил он.

В мероприятии принял участие Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков. Он поприветствовал гостей от имени руководства Всемирного конгресса татар и выступил с докладом о межрегиональном сотрудничестве.

На форуме учителя русского, татарского, чувашского, мордовского языков подвели итоги работы за год и делились педагогическим опытом.