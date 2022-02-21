Негаснущая звезда Альфии Авзаловой

Гала-концерт II Международного фестиваля-конкурса имени Альфии Авзаловой прошел в Татарском культурном центре Москвы. Это событие стало праздником татарской песни и собрало многочисленных любителей творчества настоящей звезды татарской сцены. Талант Альфии Авзаловой ставили вровень с талантом «татарского соловья» Ильгама Шакирова, с которым она не раз пела дуэтом.

Перед началом концерта всех собравшихся в зале приветствовали заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской федерации Эмиль Файзуллин и глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Молодые исполнители и их более старшие коллеги показали настоящий профессионализм и то, как современно может звучать татарская мелодия и что к присущему ей мɵӊ (мелодичности, лиричности) вполне можно добавить современный драйв.

В концерте приняли участие уже известные и подающие надежды артисты. Своими ритмами взрывал зал народный артист Республики Татарстан Нафкат Нигматуллин, погружала в глубину своего голоса заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, навевала ностальгию по родным татарским деревням заслуженная артистка РТ Лилия Муллагалиева, заряжала зрителей своим голосом Зульфия Авзалова.

Молодые певцы Ильгиз Шайхразиев и Ильгиз Мухутдинов показали, насколько современно может звучать традиционная татарская песня. Всех буквально околдовала своим волшебным сильным голосом Татьяна Ефремова. Проникновенно пели Алмас Хусаинов и Тагир Исмаилов. Симпатии зрителей снискала юная ученица Эльмиры Калимуллиной Амина Ахмедьянова, выразительно и мощно звучал джаз на татарском в исполнении Альфии Шариповой. И конечно радовала зрителей своими танцами Саида Минубаева. Сопровождал вечер инструментальный коллектив «Мирас».

Концерт стал настоящим праздником татарской песни, который подарили москвичам артисты из Казани и Москвы.

Мероприятие состоялось при поддержке Президента Республики Татарстан, министерства культуры РТ, Полномочного представительства РТ в РФ, Автономии татар Москвы и Фонда Альфии Авзаловой.