Финал Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» пройдёт в Казани в марте

10 февраля начался зональный этап Всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Конкурс проводится в целях выявления, поддержки, поощрения и распространения передового педагогического опыта лучших учителей татарского языка и литературы.

Данный этап проводится в девяти зонах до 4 марта. Участниками являются учителя татарского языка и литературы – победители школьного и муниципального этапов.

Согласно положению о конкурсе участники зонального этапа проводят урок татарского языка или татарской литературы, а также мастер-класс, демонстрирующий способы профессиональной деятельности и эффективность в практической работе.

Конкурсантов оценивает компетентное жюри, в состав которого входят представители Министерства образования и науки РТ, Института развития образования РТ, а также победители конкурса предыдущих лет и методисты по национальному образованию.

Итоги зонального этапа будут подведены после 4 марта. 20 педагогов, набравших наибольшее количество баллов, будут приглашены на заключительный этап, который пройдет в Казани 21-25 марта.

Параллельно с зональным этапом проходит заочный этап конкурса для учителей татарского языка и литературы из других субъектов Российской Федерации. Они предоставляют жюри электронное портфолио и видеозапись урока татарского языка или татарской литературы. По результатам данного этапа 12 педагогов, набравших наибольшее количество баллов, примут участие в заключительном этапе 21-25 марта в Казани.

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