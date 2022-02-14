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Почти 160 школьников приняли участие в олимпиаде по татарской литературе для учащихся-татар школ с русским языком обучения

Почти 160 школьников приняли участие в олимпиаде по татарской литературе для учащихся-татар школ с русским языком обучения

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.02.2022 0 3

С 9 по 11 февраля на базе ООК «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра прошел заключительный этап республиканской олимпиады по родной (татарской) литературе для учащихся-татар школ с русским языком обучения 7-11 классов из  общеобразовательных организаций Татарстана.

В олимпиаде приняли участие 159 школьников из Казани, Набережных Челнов и 26 муниципальных районов республики.

Призерами стали 72 школьника из Казани и 18 муниципальных образований Татарстана.

Участников олимпиады оценивало компетентное жюри, в состав которого входили сотрудники профессорско-преподавательского состава Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и научные сотрудники Академии наук РТ, Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук РТ.

Председатель жюри – Флера Сагитовна Сафиулина, заведующая кафедрой татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

mon.tatarstan.ru

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