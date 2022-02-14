В Пензе прошёл мастер-класс по изготовлению татарского женского нагрудника – изү

В офисе Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” прошёл мастер-класс по изготовлению татарского женского нагрудника – изү. Приняли участие активистки из сел Кикино, Кобылкино, Решетино, Кочалейка, Батрак и г. Каменки.

Показал презентацию и рассказал об истории татарского костюма татар 19-20 вв. собравшимся студент 4 курса КФУ Дамир Васильев. Каждая участница мастер-класса изготовил себе свое украшение. Встреча закончилась традиционным чаепитием.

председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева