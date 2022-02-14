Вспоминая Мусу Джалиля

В библиотеке Татарского культурного центра состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный памяти знаменитого татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля.

В читальном зале собрались ценители творчества поэта, люди старшего поколения, которые выросли на его стихах.

Гости мероприятия увидели документальный фильм «Секретная папка. Муса Джалиль. Тайна двух приговоров», в котором рассказывается о подвиге Джалиля и его соратников, проводивших агитацию среди военнопленных-татар.

В документальной ленте раскрывается роль советского поэта Константина Симонова, добившегося публикации правдивой информации об их деятельности.

Участники литературно-музыкального вечера декламировали стихи Мусы Джалиля на татарском и русском языках: «Ышанма», «Палачу», «Вǝхшǝт», «Яулык», «Милая», «Иркǝм» и другие.

Творческий коллектив Татарского культурного центра, ансамбль «Татар моннары» исполнил песни «Сагыну» и «Җыраларым», которую поддержали все присутствовавшие.

Литературно-музыкальный вечер подготовила и провела заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева в преддверии 15 февраля – Дня рождения Мусы Джалиля.