В Киргизии прошло мероприятие памяти Мусы Джалиля

По инициативе и при поддержке общественного объединения татарско-башкирского культурного центра “Идель” по Жалал- Абадской области, в школе № 13 им. Героя Советского Союза Розы Азимова прошел открытый урок, посвященный 116 летию поэта, писателя Героя Советского Союза-Мусы Джалиля.

Ученики 2-7 классов читали стихи поэта: «Варворство», «Юные друзья», «Песня юных моряков», «Осень пришла», «Двуличному», «После болезни», «Мой пес», «На реке», «Ты не пришла», «Самому себе», «Нас много», «Кукушка». Ученики пели песни, танцевали, подготовили мини-спектакль.

На мероприятии присутствовали руководство школы, председатель Ассамблеи Народа Кыргызстана по Жалал-Абадской области Тилекеев К.А.

Эльмира Алимжанова

Киргизия