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В Киргизии прошло мероприятие памяти Мусы Джалиля

В Киргизии прошло мероприятие памяти Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, 14.02.2022 0 12

По инициативе и при поддержке общественного объединения татарско-башкирского культурного центра “Идель” по Жалал- Абадской области,  в школе № 13 им. Героя Советского Союза Розы Азимова прошел открытый урок, посвященный  116 летию поэта, писателя Героя Советского Союза-Мусы Джалиля.
Ученики 2-7 классов читали стихи поэта: «Варворство», «Юные друзья», «Песня юных моряков», «Осень пришла», «Двуличному», «После болезни», «Мой пес», «На реке», «Ты не пришла», «Самому себе», «Нас много», «Кукушка». Ученики пели песни, танцевали,  подготовили мини-спектакль.
На мероприятии присутствовали руководство школы,  председатель Ассамблеи Народа Кыргызстана по Жалал-Абадской области Тилекеев К.А.
Эльмира Алимжанова 
Киргизия

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