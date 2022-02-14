14 февраля – день рождения Каюма Насыри

Сегодня, исполнилось 197 лет со дня рождения татарского просветителя, языковеда, писателя, историка, этнографа Каюма Насыри. Он родился в семье муллы в селе Верхний Ширдан Свияжского уезда Казанской губернии.

К. Насыри внес большой вклад в развитие различных областей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка.

По татарской лексикологии он издал следующие труды: «Лөгать китабы» (Полный русско-татарский словарь), 1892 год; «Ләһҗәи татари» (Толковый словарь татарской, арабской и персидской лексики), 1895 год; «Кавагыйде китабәт, ягъни тасниф вә имла кагыйдәләрен бәян кылучы бер яңа фәндер» (Правила письма или наука, излагающая правила письма), 1892 год; «Әнмүзәҗ. Лисанымызның сарыф вә нәхү кагыйдәләре» (Образец. Правила морфологии и синтаксиса нашего языка), 1895 год.

Фундаментальный труд первой татарской энциклопедии «Фаваких аль-джуласа» («Плоды собеседований» 1884г.), состоящий из 40 разделов, посвященных вопросам человеческого разума, науки, этики, языка, фольклора, литературы, музыки, стал большим событием в истории татар.

Большинство научных трудов К. Насыри посвящены изучению истории татарского народа, истории России и пр.

В этнографических работах большое место занимает устное народное творчество: народные приметы, сказки, поговорки, песни, описание свадеб, похорон и других семейных обрядов, а также сведения о быте, национальной одежде, продуктах питания, народной медицине и др.

Под руководством К. Насыри в 1871-1897 годах (1886, 1887, 1895) издается ежегодный «Казанский календарь». В нем, помимо календарной информации, представлено множество научных и литературных материалов.

Деятельность К. Насыри была весьма разносторонней и плодотворной: он создал много произведений в области татарской литературы, был ее пропагандистом и переводчиком, активно собирал и изучал фольклор, писал учебники, занимался преподавательской деятельностью.

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