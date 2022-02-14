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Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.02.2022 0 14

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

С одним промахом россиянин пришел к финишу третьим, серебро досталось норвежцу Тарьей Бе, золото выиграл французский биатлонист Кентен Фийон-Майе.

Олимпийские игры – 2022. Гонка преследования. Мужчины:

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) –  39.07,15;

2. Тарьей Бе (Норвегия) – +28,6;

3. Эдуард Латыпов (Россия) – +35,3.

Для 27-летнего россиянина эта бронза стала уже второй на Олимпиаде – 2022. Ранее Латыпов занял третье место в составе российской команды в смешанной эстафете.

Напомним, российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх.

tatar-inform.ru

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