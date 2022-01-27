В Самаре пройдет праздник татарской культуры

18 и 19 марта 2022 года в Самаре состоится Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас» («Наследие») для учащихся образовательных организаций Самарской области и других регионов России. Он проходит под девизом: «Сохраняем культурное наследие татарского народа» и приурочен к Году культурного наследия народов России.

Организаторами фестиваля являются – Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, Министерства культуры РТ, Всемирного конгресса татар и Государственного бюджетного учреждения Самарской области Дома дружбы народов.

Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества проходил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года фестиваль, который ныне носит название «Мирас» («Наследие»), обрел новый формат. В программе фестиваля принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, детских школ искусств, студий при Домах культуры и учреждениях дополнительного образования. Из года в год растет количество участников, расширяется география фестиваля. В 2019 году фестиваль приобрел статус международного.

Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. Фестиваль «Мирас» вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям:

– Вокальное соло (Татар жыры);

– Вокальный ансамбль;

– Фольклорный жанр;

– Музыкально-инструментальное исполнительство;

– Хореография «Татарча бию»;

– Хореография, соло: (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);

– Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т.д.): (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);

– Художественное чтение «Нэфис суз»;

– Концертные номера этнокультуры в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство);

– Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);

– Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оценивается преподаватель и ученик);

– Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово);

– «Профессионал» (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).

Конкурсные прослушивания участников будут проходить в Доме культуры «Чайка» с 18 и 19 марта 2022 года с 9.00 до 18.00. Праздничный Гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится 19 марта 2022 года 18.00 ч.

Членами жюри являются видные деятели культуры Республики Татарстан и Самарской области. Председатель жюри – Народная артистка РФ и РТ, лауреат Госпремии им.Г.Тукая, профессор кафедры сольного пения КазГИК Ганеева Винера Ахатовна.

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