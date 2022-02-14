Начался прием на участие в III Международном фестивале-конкурсе татарской культуры “Мирас”(“Наследие”)

Дан старт приема заявок на участие в III Международном фестивале-конкурсе татарской культуры “Мирас”(“Наследие”)

Для регистрации участия необходимо в период до 6 марта 2022 года включительно отправить в оргкомитет заявку, в которой указывается программа творческого выступления заявителя в конкурсной программе фестиваля.

Заявки для участия подаются удобным для участника способом по адресам и реквизитам, указанным в объявлении о проведении фестиваля-конкурса в текущем году, а именно email: [email protected] или [email protected] (заявку подавать на один из вышеуказанных адресов, дублировать не нужно), телефон для справок 89397589025.

К сожалению, на данный момент нет ясности по возможности проведения конкурса в очном формате.

Поэтому, оргкомитет предлагает записать видео выступления участников и прислать их вместе с заявкой!!!

nasledie-tatar.ru