В музее Тукая презентуют уникальный сборник поэта

16 февраля в 14 часов в Литературном музее Габдуллы Тукая пройдёт мероприятие в честь грядущего Международного дня родного языка. Будет презентована уникальная книга – «Сборник произведений Габдуллы Тукая» («Габдулла Тукай мәҗмугаи асаре»). В ней, как говорил сам поэт, собраны только те произведения, которые он хотел оставить для своего народа. Составитель материалов к сборнику, автор идеи, предисловия и примечаний – директор музея Тукая, кандидат филологических наук Гузель Тухватова.

Прежде сборник печатался трижды, но только на арабской графике: в Казани в 1914 и 1918 годах, в Токио в 1933-м. В прошлом году книга впервые издана на кириллице – в Татарском книжном издательстве (Казань).

Издание состоит из предисловия Гузель Тухватовой, переложения текстов сборника 1914 года на кириллицу и примечаний. В предисловии собраны уникальные материалы: воспоминания современников Тукая о подготовке сборника самим поэтом; иллюстрации к произведениям; фотографии Габдуллы Тукая и тукаевских мест Заказанья; рекламные тексты об этой книге, которые были напечатаны в татарских газетах начала ХХ века.

Литературный музей Габдуллы Тукая активно изучает жизнь и творчество поэта и его современников. Результат этой работы – многочисленные научные и научно-популярные статьи о музейных раритетах, конференции, круглые столы. Новым направлением для музея стало изучение сборника Тукая как отдельного источника, который помогает проследить творческие искания поэта.

На презентацию книги приглашаем всех, кто интересуется татарской литературой и любит творчество Габдуллы Тукая.

Литературный музей Г. Тукая: +7(843) 590-86-67