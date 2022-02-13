В Казани отметят 116-ю годовщину со дня рождения М.Джалиля

15 февраля 2022 года отмечается 116-я годовщина со дня рождения Мусы Джалиля – поэта-героя, чей подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине.

В этот день Национальный музей РТ по традиции проводит День подлинника, когда из фондов выносят и представляют широкой общественности Моабитские тетради. Эти рукописи стихов, написанные поэтом в берлинской тюрьме «Моабит», чудом сохранившиеся и дошедшие до нас, являются одним из ценнейших экспонатов музея.

Только 15 февраля у жителей и гостей Казани есть уникальная возможность увидеть этот исторический памятник. В торжественном мероприятии примут участие известные деятели науки и культуры Татарстана.

Каждый год почетного права выноса Моабитских тетрадей удостаиваются видные представители культуры и искусства. В этом году это право предоставлено директору театра им.Г.Кариева, поэтессе, Лауреату премии им. М.Джалиля Луизе Янсуар.

В этот торжественный день прозвучит музыка в исполнении Камалова Ильяса Файзрахмановича композитора, виолончелиста, дирижера, Члена Союза композиторов Российской Федерации и Республики Татарстан, Лауреата республиканской премии им. Мусы Джалиля (2021), Главного дирижера Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина.

А в Музее-квартире Мусы Джалиля пройдет встреча с лауреатами премии имени Мусы Джалиля нашей республики в 2021 году. Раз в два года эта премия присуждается за лучшие произведения молодых авторов, композиторов, художников. Премия считается одной из самых почетных наград республики. В 2021 году этой награды удостоились: скрипач оркестра Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Дина Закирова, актер Татарского государственного академического театра им.Г.Камала, заслуженный артист Татарстана Ильнур Закиров, композитор, музыкант, главный дирижер Татарского государственного театра драмы и комедии Ильяс Камалов, поэт Булат Ибрагимов, художник-монументалист Роман Абдуллин и молодой ученый Иван Захаров. Именно они приглашены на встречу, которая пройдет в литературно-музыкальном салоне музея-квартиры Мусы Джалиля.

Также, в рамках 116-й годовщины со дня рождения Мусы Джалиля, 17 февраля в Культурном центре «Чулпан» пройдет Гала-концерт IV Международного литературного конкурса «Джалильские чтения». Конкурс стартовал 15 октября 2021 года и затронул все районы республики, 38 регионов России и 7 стран. Всего рассмотрено более 42 тыс. заявок.

В список номинаций нынешнего года внесены изменения. Если раньше было 7 номинаций, то сейчас их число – 11. Членами жюри было принято решение отметить профессионалов в отдельной номинации, чтобы повысить интерес к жизни и творчеству Джалиля и не оставить без внимания посвященные ему музеи и экспозиции. Также в целях перевода произведений Джалиля на различные языки была создана специальная номинация. Всего было принято 8 работ, переведенных на казахский, чувашский, арабский, болгарский, английский, узбекский, испанский языки. В финал конкурса прошли 756 участников, из них жюри определило 135 победителей конкурса.

Программа мероприятий, в рамках 116-й годовщины со дня рождения Мусы Джалиля:

11.30 – Возложение цветов к памятнику М. Джалиля (Площадь 1 Мая)

(Национальный музей РТ)

12.00 – Музыкальный номер

Выступает композитор, виолончелист, дирижер, Член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Татарстан, Лауреат республиканской премии им. Мусы Джалиля (2021), Главный дирижер Татарского Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Камалов Ильяс Файзрахманович

12.15 – Вынос Моабитских тетрадей Мусы Джалиля. Минута молчания

12.30 – Чтение стихов М. Джалиля

(Музей-квартира Мусы Джалиля)

14.00 – встреча с лауреатами премии имени Мусы Джалиля в 2021 году

(17 февраля, Культурный центр «Чулпан»)

18.30 – Гала-концерт IV Международного литературного конкурса «Джалильские чтения».