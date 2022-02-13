ВИДЕО: Региональный фестиваль татарских гармонистов “Гармун ФЭСТ” Курганской области

29 января состоялся региональный фестиваль татарских гармонистов “Гармун Фест”. Организаторы фестиваля ГАУ “КОДНТ” и КРОО “Татары Зауралья”. В фестивале участвовали баянисты и гармонисты из с Кызылбай,Шатровского района, с.Целинного и Центра Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры “Дуслык”(Дружба). Почетные гости мероприятия из Курганского областного музыкального колледжа им.ДД.Шостаковича и Курганского областного колледжа культуры представили свои музыкальные номера. Участники фестиваля представили свои лучшие номера с татарскими песнями и сольное исполнение на гармони и баяне.

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