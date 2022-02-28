Фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com пополнился 35 старинными книгами

С января 2022 года по настоящее время электронная библиотека Darul-Kutub.com пополнилась 35 «новыми» старинными оцифрованными книгами. Среди них – и ценные источники, использовавшиеся до 1918 года в татарских медресе в качестве учебников и учебных пособий (“Әд-Дурус әш-шифахия”, “Русистан” Ахмадхади Максуди, “Русистан”, “Шәраитуль-иман” Гатауллы Баязитова и др.), 5 больших классических трудов Джалалетдина ас-Суюти, “Дини вә иҗтимагый мәсьәләләр” Ризаэддина Фахреддина, “Хәтер дәфтәре” Галимджана Баруди и др. Книги являются важными трудами по фикху, хадисам, тафсиру, арабскому языку, основам ислама, истории и другим наукам. Стоит отметить, что на сайте электронной библиотеки Darul-Kutub.com можно ознакомиться и с периодическими изданиями начала XX века. Например, в феврале этого года журнал “Мугаллим”, состоящий из 163 страниц, был оцифрован и размещен на сайте. Всего за два месяца отсканировано 13583 страниц.

В настоящее время количество книг, загруженных в электронную библиотеку Darul-Kutub.com, составляет 1339 шт. Из них 1247 – труды по религиозному наследию, 92 – современная литература. Эти труды на татарском, старотатарском и арабском языках.

Проект Darul-Kutub.com создан по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в 2013 году и активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. Проект реализуется с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям.

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