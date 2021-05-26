Фонд «Ярдэм» наградил победителей литературного конкурса «Җиңү җыры” – “Песня Победы”

В музее Габдуллы Тукая города Казани прошла церемония награждения победителей городского литературного конкурса на татарском языке «Җиңү җыры» – «Песня Победы» в честь 76-летия Победы.

Церемонию награждения открыла председатель оргкомитета, депутат Казанской городской Думы, вице-президент фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова. Она отметила, что в литературном конкурсе приняли участие около 200 учеников Казани. Малика Гельмутдинова поблагодарила всех участников и руководителей.

Участники конкурса написали стихи, рассказы, статьи, даже пьесы и сняли документальные фильмы. Из них 60 получили ценные подарки и дипломы. Обладателями Гран-при конкурса стали ученики № 169 школы Советского района г. Казани. Ученики 7 класса школы под руководством педагога Валентина Михайлова сняли документально-художественный фильм, посвященный Победе.

Литературный конкурс среди школьников Казани на татарском языке «Җиңү җыры» – «Песня Победы» проводился в рамках Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи, популяризации татарского языка среди молодежи и духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания молодежи. Конкурс был организован в рамках мероприятий Исполнительного комитета г. Казани, посвященных Году родных языков и народного единства.

Председатель жюри, профессор КФУ Хатип Миннегулов высоко оценил значимость конкурса, отметив его роль в развитии татарского языка среди казанских школьников.

«Очень надеюсь, что участники конкурса в будущем станут писателями, поэтами и журналистами. Такие конкурсы способствуют развитию нашей словесности среди подрастающего поколения», – отметил профессор Хатип Миннегулов.

Генеральным партнером конкурса выступил директор компании «Альвар» Рушан Мингазов.

Конкурс «Җиңү җыры” – “Песня Победы” станет ежегодным.