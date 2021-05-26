Стала известна дата проведения областного татарского праздника Сабантуй в Самаре

12 июня 2021 года в Самаре пройдёт областной татарский праздник Сабантуй. Мероприятие состоится в парке им. Ю. Гагарина.

В этом году празднование приурочено к 170-летию Самарской Губернии и 10-летию Самарской региональной творческой общественной организации «Дуслык» («ДРУЖБА»), которая выступает в роли организатора мероприятия.

На Сабантуе выступят: Самарский национальный татарский ансамбль песни, пляски и поэзии «Ялкыны Яшлек», народный татарский ансамбль «Идель» и Мидхад Аминов, художественные коллективы школы «Яктылык» и другие коллективы.

Для гостей праздника подготовлена интерактивная программа: татарские национальные игры, конкурсы и викторины для взрослых и детей, традиционные соревнования по борьбе «Көрәш».

samddn.ru