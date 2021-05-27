Определены участники отборочного тура фестиваля “Урмай залида”

Завершен отборочный заочный тур фестиваля «Урмай залида», который проходил дистанционно в период с 1 апреля по 15 мая 2021 года в Чувашии.

Организатор мероприятия – национально-культурное объединение Чувашии – Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики при поддержке ФАДН России, Минкультуры Чувашии, Дома дружбы народов АУ «РЦНТ» «ДК» тракторостроителей» Минкультуры Чувашии.

Участники фестиваля показали миру своё творчество онлайн, не покидая родной город. В этом году оргкомитет и жюри приняли все видеоматериалы заочно. Из порядка 100 выступлений жюри определило более 60 лучших исполнителей для участия в гала-концерте 4 июня 2021 года.

Самые яркие онлайн выступления отборочного тура участников из Ставропольского края, Волгоградской, Кемеровской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Татарстана, Чувашии, городов Нижневартовск, Ульяновск можно увидеть 29 мая этого года на страницах социальных сетей Дома дружбы народов:

https://www.instagram.com/ddnonknch/

https://ok.ru/domdru

https://vk.com/ddn21?w=wall-177820100_1185

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