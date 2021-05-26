В спорткомплексе «Биектау» состоялся Чемпионат РТ по борьбе на поясах

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. В этом году в Чемпионате приняли участие 130 спортсменов из 20 муниципальных районов Республики Татарстан. От Высокогорского района, принимающего в своем спортивном комплексе участников Чемпионата, выступили три спортсмена.

Неподдельные эмоции тренеров – индикатор напряженного поединка. Это борьба на поясах. Почти корэш, вот только здесь правила немного проще. Главное отличие – возможность подставить сопернику подножку.

– Все районы хотят занять призовое место. Очень трудно, конечно, но если постараться, то можно добиться командных успехов, – сказал тренер команды г.Азнакаево Исламбай Сабиров.

Соревнования продолжались до 22 мая. За золотые медали в классическом и вольном стиле боролись 130 спортсменов из 20 муниципальных районов.

– Любите спорт, боритесь. Главное – без травм, – прозвучало напутствие спортсменам.

Все поединки батыров проходили красочно. Чувствовалось, спортсмены готовились к состязаниям серьезно, стремясь только к победе. В ходе Чемпионата отметили спортсменов, выполнивших на прошедших соревнованиях нормативы мастера спорта.

Высокогорский муниципальный район представляли три батыра, из которых второе место в весовой категории свыше 100 кг в классическом стиле завоевал Раиль Нургалиев.

Участников Чемпионата РТ по борьбе на поясах угощали национальной татарской сладостью чак-чак, радовали своими выступлениями вокальный ансамбль и хореографический коллектив «Заказанье».

Эндже Гарафиева

biektaw.ru