В Ульяновске татарский праздник Сабантуй пройдет 6 июня

6 июня в парке «Победы» состоится областной татарский праздник «Сабантуй».

В этом году в мероприятии примут участие солисты и творческие коллективы из города Буинска Республики Татарстан, города Ульяновска и Ульяновской области. Будут работать площадки: «Детский майдан», «Играй, гармонь», «Народные таланты», «Татар утары» и «Спортивный майдан».

Не обойдется и без новшеств. Так, в парке заработают межнациональные подворья, где развернутся богатые и разнообразные выставки татарского быта.

Пройдут в парке и главные традиционные соревнования Сабантуя – «Куреш».

mosaica.ru