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В Ульяновске татарский праздник Сабантуй пройдет 6 июня

В Ульяновске татарский праздник Сабантуй пройдет 6 июня

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 26.05.2021 0 3

6 июня в парке «Победы» состоится областной татарский праздник «Сабантуй».

В  этом году в мероприятии примут участие солисты и творческие коллективы из города Буинска Республики Татарстан, города Ульяновска и Ульяновской области. Будут работать площадки: «Детский майдан», «Играй, гармонь», «Народные таланты», «Татар утары» и «Спортивный майдан».

Не обойдется и без новшеств. Так, в парке заработают межнациональные подворья, где развернутся богатые и разнообразные выставки татарского быта.

Пройдут в парке и главные традиционные соревнования Сабантуя – «Куреш».

mosaica.ru

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