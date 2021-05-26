В Международный день защиты детей состоится праздничный концерт победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Международный день защиты детей в Казанском государственном цирке состоится праздничный концерт лауреатов и победителей XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык».

Зрителей ждет красочное шоу в исполнении юных артистов, а также развлечения в виде ростовых кукол и мыльных пузырей. В честь праздника каждый получит в подарок мороженое, рассказывают организаторы шоу.

Как всегда, в День защиты детей первые лица республики вручат 40 лауреатам и победителям фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» – 2021 специальные государственные стипендии.

По словам генерального продюсера фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Туманова, это первый подобный проект, реализуемый фестивальным движением по поручению Президента Татарстана.

Финальные концерты «Созвездия-Йолдызлык» не все могут увидеть, поэтому было принято решение сделать масштабное представление для широкой публики, вход на который будет бесплатным, с условием предварительной регистрации.

«Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» – это национальное достояние Татарстана. И это наш первый опыт, когда концерт фестивального движения могут увидеть все жители Казани. Огромное спасибо Президенту нашей республики за такую возможность и поддержку. Дети «Созвездия» всегда выступают за мир и радость, за процветающую, светлую Россию. Такая красота на сцене делает нашу страну счастливее», – поделился своим мнением Дмитрий Туманов. Он добавил, что такие благотворительные концерты также будут организованы в Татарстане в августе и сентябре этого года.

idel-tat.ru