В Музее Горького и Шаляпина презентуют выставку о Тукае

В юбилейный год Габдуллы Тукая в Музее Горького и Шаляпина (филиале Национального музея Республики Татарстан) открывается выставка «Образ Родины через поэзию Тукая». Выставка приурочена к 85-летию Союза художников Татарстана.

Перед авторами выставки поставлена непростая задача: представить посетителям «мир Тукая» в собственном прочтении, передать образы природы, которые вдохновляли великого поэта и отразились в его творчестве. Будет представлено более 60 творений со всех регионов республики: от известных мастеров – признанных «метров кисти» – до молодых начинающих художников. В экспозицию вошли живописные, графические, скульптурные произведения и работы декоративно-прикладного искусства.

Презентация состоится 27 мая, 18.00. Вход на презентацию свободный. Выставка доступна в течение месяца по билетам в Музей.