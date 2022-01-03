Габдулла Тукай на казахском языке

В свет вышло третье издание однотомного сборника стихов «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары» в переводе известного казахского поэта Жакана Сыздыкова. Первое издание вышло в 1952 году.

Творчество Габдуллы Тукая занимает достойное место не только в татарской культуре. Тукай оказал огромное влияние на весь тюркский поэтический мир.

У «великана поэзии Востока», так его называл Сабит Муканов, учились многие казахские поэты: Г.Галимджанов, С.Кашимов, Б.Утемелеуов, Б.Майлин, С.Сейфуллин, А.Мамаетов, И.Джансугуров и др. Патриотизм и интернационализм лирики, широкая эрудиция в общественных вопросах своего времени, мастерство художественного слова – все эти качества вместе трудно было встретить у другого тюркского писателя, жившего во времена Тукая. Поэтому они учились у Тукая. Поэтому многие из них до революции писали стихи, подражая Тукаю.

«Он является одним из тех классиков, слава которых не меркнет в веках. Я склоняю седую голову перед памятью великого человека, гениального поэта, незабвенного Тукая» (Сабит Муканов, «Слово о Тукае»).

Книга вышла по заказу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Казахстанский конгресс татар и башкир выражает благодарность лично министру МИОР Балаевой Аиде Галымовне за огромную работу по сохранению и укреплению межнационального согласия в Казахстане.

Книгу «Ғабдулла Тоқай. Таңдамалы шығармалары» можно будет найти во всех государственных библиотеках Республики Казахстан.