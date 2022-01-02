Книги о татарах Санкт-Петербурга

Журналист, писатель Рахим Теляшов подготовил книги, которые полно и интересно повествуют о жизни татарской общины Санкт-Петербурга за все 318 лет существования города, начиная с петровских времен и завершая сегодняшним днем. Татары были в числе первых строителей Санкт-Петербурга.

В настоящее время книги Р.Х. Теляшова «Татары на берегах Невы», «Татары и русские. Историко-лингвистические размышления», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда» поступили в продажу в магазины Санкт-Петербурга. Их можно приобрести в Доме книги (Невский пр. 26) и в магазинах «Академкнига» на Литейном пр. 57 и на 9-й линии Васильевского острова д.12/28. Книги изданы на высоком издательско-полиграфическом уровне, нарядно выглядят и могут явиться недорогим новогодним подарком друзьям и родственникам.

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