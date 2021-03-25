Гастроли Мензелинского государственного татарского драматического театра им.С.Амутбаева в Самаре

14 апреля состоятся «Большие гастроли» Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева в г.Самара организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене ДК «Заря» пройдут показы спектаклей «Түтиләр» («Тётки») и «Тапкыр Кәҗә турында әкият» («Сказка о находчивой козе»).

Межрегиональная программа «Большие гастроли» охватывает всю страну, вовлекая в гастрольный процесс не только столичные театры, но и помогая менее известным театрам из многих других городов и регионов России расширить свой сценический опыт, не ограничиваясь соседними областями, а выезжая как в отдаленные регионы РФ, так и в культурные центры России с богатой театральной историей — Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Ярославль. Таким образом, участвуя в глобальном обменном гастрольном процессе, региональные театры получают мощный заряд для дальнейшего своего развития и формируют единое театральное пространство России.

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени С. Амутбаева является одним из старейших театров Республики Татарстан и имеет большую историю. Уже 85 лет существует национальный драматический театр, который является образцом высокой культуры, примером трудолюбия и созидательной деятельности, сохраняя обычаи и культуру народа. Спектакли театра отвечают самым строгим этническим критериям современного театрального искусства и несут высокий заряд нравственного воспитания зрителю.

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