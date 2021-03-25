Шеланговские ребятишки познакомились с лэпбуком по изучению татарского языка

В Шеланговском детском саду Верхнеуслонского района воспитатель старшей разновозрастной группы Татьяна Максимова организовала знакомство детей с лэпбуком по изучению татарского языка. Об этом нам рассказала заведующая дошкольным учреждением Татьяна Казакова.

«По сути лэпбук представляет собой тематическую папку или книжку-раскладушку. Это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой находится информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по какой-то теме. В такой папке мы собирали материал по определённой теме, который помогает ребёнку систематизировать знание. Дети с удовольствием одевали национальную одежду бумажным куклам, накрывали на стол чак-чак, треугольник, говорили о семье», – говорит Татьяна Казакова.

Евгения Агеева

vuslon.ru