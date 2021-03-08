Газета «Маяк» собрала гостей на свой 90-летний юбилей

Имеющая богатую историю газета «Маяк» 26 февраля отметила свой 90-летний юбилей. Юбилейный вечер азнакаевского районного издания состоялся в районно-городском Дворце культуры.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство района и акционерного общества “ТАТМЕДИА”, главные редакторы газет соседних районов, руководители предприятий и учреждений, ветераны печати, общественные корреспонденты, члены литературного объединения «Гульстан» и читатели газеты.

Глава муниципального района Марсель Шайдуллин, исполнительный директор акционерного общества “ТАТМЕДИА” Нияз Гареев горячо поздравили азнакаевцев с юбилеем газеты “Маяк”, отметили ее роль в жизни общества, высказали свои добрые пожелания и вручили награды сотрудникам редакции.

– Редакция ощущает постоянную поддержку районной администрации. Выражаю глубокую благодарность Марселю Зуфаровичу и его команде за такое плодотворное сотрудничество, – сказал Нияз Гареев, вручая главе района памятную награду от общества.

Он от имени «ТАТМЕДИА» подарил коллективу редакции сертификат на 100 тысяч рублей. Также коллектив получил сертификат от общества «Татнефть» на сумму 100 тысяч рублей.

Главный редактор газеты Фархат Шайхулов выразил глубокую благодарность руководству района и «ТАТМЕДИА» за постоянную поддержку в деятельности редакции.

С подарками приехал на знаменательное в жизни редакции мероприятие и историк-археолог, академик Альберт Бурханов.

Мероприятие началось театрализованным представлением. Вечер сопровождался музыкальными номерами творческих коллективов. Не остались без внимания и ветераны редакции и типографии – нынешнее молодое поколение коллектива также вручило им подарки.

В честь своего 90-летнего юбилея редакция учредила поощрительную акцию для почтовых отделений и почтальонов, показывающих лучшие результаты в период подписной кампании на районную газету. На вечере были вручены переходящие кубки «Маяка» почтальону Верхнестярлинского отделения Алсу Хуззятовой, которая является самым активным организатором подписки на газету “Маяк” среди сельских почтовых отделений, и руководителю центральной городской почты Наиле Ахметшиной.

Был подготовлен подарок и читателям газеты. В ходе вечера среди оформивших досрочную подписку на второе полугодие 2021 года был разыгран обувной шкаф – приз от магазина мебели «Интерьер». Из числа сложенных в барабан 48 квитанций выигрышный «билетик» счастливчика вытащила спонсор – хозяйка магазина Диляра Хабибуллина. Обладателем приза стал Атлас Сагитдинов из села Верхнее Стярле.

На вечере также состоялась презентация новой книги, изданной к юбилею газеты «Маяк».

В фойе были организованы экспозиции музея редакции газеты “Маяк”, архивного отдела, книжная выставка Центральной районной библиотеки.

Коллектив редакции газеты «Маяк» выражает глубокую благодарность руководству района и «ТАТМЕДИА», работникам культуры, гостям и зрителям за помощь в проведении мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне.

Резеда Шарипова

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