Участники “Татар кызчыгы – 2021. Татар малае – 2021” Пензенской области показали свои знания родного языка

5 марта 2021 года Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела конкурс “Татар кызчыгы – 2021. Татар малае – 2021” среди детей от 6 до 8 лет. В конкурсе приняли участие дети из трех районов Пензенской области: Каменского, Белинского и Пачелмского (село Кикино, Кобылкино, Кутеевка, Решетино).

Участники показали свои знания родного языка, культуры и традиций. В творческом номере мы увидели миниатюры “Каз омэсе”, “Бабушкин сундук”, “Сабантуй”, “Никах”, услышали колыбельные песни.

Домашним заданием было представить свою родословную (шэжэрэ) и принести с собой национальное блюдо, приготовленное вместе с мамой. Кроме этого, девочки на время наматывали клубок, а мальчики показали искусство владения кнутом.

Почётными гостями праздника стали замглавы администрации Пачелмского района Фаюстов А. И и замглавы администрации Каменского района Логачева О. А. Она же вошла и в состав жюри. По окончании праздника все участники получили призы и дипломы.

Завершилось мероприятие гимном татарского народа “И туган тел, и матур тел….”. Ну а наш конкурс продолжается в других районах Пензенской области. Финал пройдёт позже в г. Пензе.

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева