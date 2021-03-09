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В Баку прошла презентация «Татарского книжного издательства»

В Баку прошла презентация «Татарского книжного издательства»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 09.03.2021 0 2

4 марта на площадке Русского Дома в Баку состоялась презентация «Татарского книжного издательства».

Татарское книжное издательство имеет вековую историю – в 2019 году ему исполнилось 100 лет. Сегодня это широкий ассортимент книг различной направленности как для юных читателей, так и для взрослых: художественная и детская литература, исторические и научно-популярные издания, учебники и учебные пособия, словари и справочники, подарочные и сувенирные издания, альбомы и многое другое. Чтение книг возможно как в бумажном, так и в электронном виде, а также возможно прослушивание аудио книг.

Представитель расположенной в Баку типографии Poliqraf.az Ринат Салямов во время презентации Татарского книжного издательства обратился с предложением печатать книги, журналы и газеты для татар Азербайджана на базе их предприятия.

В мероприятии приняли участие сотрудник Постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике Эльмира Юсифли, Председатель общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова, Председатель общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, Председатель Центра татарской молодёжи «Яшьлек» Дияз Ахмеджанов, Заместитель председателя Центра татарской молодёжи «Яшьлек» Альфия Ахмеджанова, журналист, писатель, корреспондент информационного агентства Татар-информ в Баку Вадим Мансуров, сотрудник Silk Way Airlines Альфия Мансурова.

rs.gov.ru

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