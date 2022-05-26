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Гостей и жителей Казани приглашают на историческое шоу «Казанские сокровища»

Гостей и жителей Казани приглашают на историческое шоу «Казанские сокровища»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.05.2022 0 7

Гостей и жителей Казани приглашают на историческое шоу «Казанские сокровища», которое пройдет в концертном зале «Чулпан». Показ посвящен истории татарского народа со времен Великого переселения до становления современной Казани.

В постановке задействовали более 50 артистов из знаменитого Ансамбля танца «Казань», а также ведущие солисты Казанской филармонии. На мероприятие сшито более 500 костюмов, их богатство и разнообразие.

«Для правильного восстановления хронологических событий и использования их в постановке, организаторы провели большую работу с деятелями истории и культуры. Это должен увидеть каждый», – пишут организаторы.

Шоу состоится 4 и 11 июня в 18:00 в концертном зале «Чулпан».

kazanfirst.ru

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