Житель Туймазов провел праздник «Татарская весна» в Германии

Идея провести праздник «Татарская весна» в немецком городе Бурхгаузен, где сейчас живет и работает Разиф, родилась у него шесть лет назад. Тогда он участвовал в проведении Сабантуя в Дрездене. Мужчина решил, что не у всех живущих в Баварии есть возможность выезжать за сотни километров от дома, чтобы окунуться в родную культуру, поэтому нужно организовать национальный праздник у себя.

В течение года он покупал спортивное снаряжение, договаривался с музыкальными коллективами, искал подходящее место, приглашал друзей. В 2017 году к нему на «Татарскую весну» приехало около 30 человек, а через год уже 100. И если в первые две встречи среди участников были только башкиры и татары, то в 2019 году к мероприятию с удовольствием присоединились русские, поляки и даже коренное население – немцы. Праздники проходили весело, с призами и национальными угощениями.

– Потом началась пандемия коронавируса, и два года подряд я не проводил «Татарскую весну», – говорит Разиф. – В этом году мы возродили традицию и организовали праздник. Он прошел на территории евангелисткой церкви. Ее основатель и пастор родом из России, поэтому он разрешает нам встречаться здесь. При церкви есть большое помещение, где выступают наши музыкальные коллективы и проходит обед. Кстати, для обеда с помощницей Натальей Ивановой из Казахстана приготовили треугольники и фаршированные перцы, я засолил гуся – в прежние годы вместо него был казылык, его специально для праздника привозил из Башкирии. Устанавливать спортивное сооружение мне помогал Михаил, с которым мы познакомились в этом году на Бессмертном полку, и сын Артур – студент университета. Он же участвовал и в проведении конкурсов и соревнований. В течение трех лет я покупал призы, инвентарь и мастерил из картона мультяшных героев: Машу и Медведя, Зайца и Волка из «Ну, погоди!».

«Татарская весна» чем-то напоминает сабантуй. Участники бегают в мешках, носят воду коромыслами, перетягивают канат, собирают с завязанными глазами картошку, участвуют в бое с мешками, играют в настольный теннис. С этого года детвора могла подняться и на трехметровый вертикальный шест, взять на макушке номер и по нему получить приз. Бревно Разиф самостоятельно привез из леса, предварительно договорившись с лесником и оплатив его.

Кстати, для проведения праздника разрешения у властей города спрашивать не нужно. Туймазинец отмечает, что организация «Татарской весны» – мероприятие хоть и затратное, хлопотное, но ему доставляет удовольствие знакомить проживающее здесь население с татарской культурой, традициями, музыкой и кухней.

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