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В городе Йошкар-Ола прошел V Международный фестиваль-конкурс по танцу «Шома Бас»

В городе Йошкар-Ола прошел V Международный фестиваль-конкурс по танцу «Шома Бас»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.05.2022 0

В городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл состоялся V Международный фестиваль-конкурс по танцу «Шома Бас».

В этом году фестиваль был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, Году культурного наследия народов России и 25-летию Республиканского центра татарской культуры Республики Марий Эл.

На конкурсе принял участие  хореографический коллектив “Ал Чәчәк” Атнинской детской школы искусств, руководитель которого является Алия Абдуллина. Успешно выступив в номинациях “Народный танец” и “Стилизация народного танца”, хореографический коллектив  “Ал Чәчәк” был удостоен диплома лауреата 1 степени в этих двух номинациях.

Преподаватель Атнинской детской школы искусств Бариев Булат Маратович, участвуя в номинации “Народный танец”, стал обладателем диплома Лауреата 1 степени.

atnya.tatarstan.ru

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