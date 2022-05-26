В городе Йошкар-Ола прошел V Международный фестиваль-конкурс по танцу «Шома Бас»

В городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл состоялся V Международный фестиваль-конкурс по танцу «Шома Бас».

В этом году фестиваль был посвящен 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, Году культурного наследия народов России и 25-летию Республиканского центра татарской культуры Республики Марий Эл.

На конкурсе принял участие хореографический коллектив “Ал Чәчәк” Атнинской детской школы искусств, руководитель которого является Алия Абдуллина. Успешно выступив в номинациях “Народный танец” и “Стилизация народного танца”, хореографический коллектив “Ал Чәчәк” был удостоен диплома лауреата 1 степени в этих двух номинациях.

Преподаватель Атнинской детской школы искусств Бариев Булат Маратович, участвуя в номинации “Народный танец”, стал обладателем диплома Лауреата 1 степени.

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