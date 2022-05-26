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Центр сибирско-татарской культуры Тобольска принял участие в акции “Ночь музеев”

Центр сибирско-татарской культуры Тобольска принял участие в акции “Ночь музеев”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.05.2022 0 6

21 мая на территории нашей страны проходила Всероссийская акция “Ночь музеев 2022”

В музейном комплексе “Дворец Наместника” состоялся совместный проект между МАУК “Центр сибирско-татарской культуры” г. Тобольска и структурного подразделения “Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник”.

В праздничный день гости знакомились с культурой Сибирских татар. Отдельным номером выступил организованный специалистом центра мастер-класс “Боз Озату” проводы льда, изготовив небольшую куколку из лоскутков.

Мероприятие посетило более двухсот человек.

Центр сибирско-татарской культуры

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