Елабужанок приглашают принять участие в конкурсе «Сабантуй сылуы-2022»

Елабужанок приглашают принять участие в муниципальном конкурсе «Сабантуй сылуы-2022». Учредителями конкурса являются исполнительный комитет ЕМР, Управление культуры, городской Дворец культуры. В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 16-ти до 25-ти лет.

Необходимое условие – владение татарским языком. Отборочный тур состоится 2 июня в 13.00 в городском Дворце культуры. Гала-концерт и награждение финалисток пройдут 12 июня, во время проведения национального праздника Сабантуй. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая по электронной почте [email protected] с пометкой «Сабантуй сылуы».

elabuga-rt.ru