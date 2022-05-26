Благотворительный фонд “Ярдам” проведет праздник к международному дню защиты детей

30 мая в комплексе Общенационального благотворительного фонда пройдет ежегодный детский праздник посвященный международному дню защиты детей.

В ходе праздника для детей прошли мастер-классы, детские развлекательные игры, представления и конкурсы. Отдельное место в программе занял детский Сабантуй со спортивными играми.

Участие в празднике примут воспитанники детских садов и учащиеся школ, подростковых клубов, члены обществ инвалидов, представители мечетей Казани, а также реабилитанты фонда «Ярдам-Помощь» и его подопечные.

Место проведения: Серова 4а, комплекс фонда “Ярдам-Помощь”.

Дата и время: 30.05.2022 9:00

Контакты:

Пресс-секретарь ОБФ «Ярдам-Помощь» Алмаз Биккуллов

Телефон: +7-995-367-07-32

Эл. почта: [email protected]