tatruen
Главная / Новости / Благотворительный фонд “Ярдам” проведет праздник к международному дню защиты детей
Благотворительный фонд “Ярдам” проведет праздник к международному дню защиты детей

Благотворительный фонд “Ярдам” проведет праздник к международному дню защиты детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.05.2022 0 3

30 мая в комплексе Общенационального благотворительного фонда пройдет ежегодный детский праздник посвященный международному дню защиты детей.

В ходе праздника для детей прошли мастер-классы, детские развлекательные игры, представления и конкурсы. Отдельное место в программе занял детский Сабантуй со спортивными играми.

Участие в празднике примут воспитанники детских садов и учащиеся школ, подростковых клубов, члены обществ инвалидов, представители мечетей Казани, а также реабилитанты фонда «Ярдам-Помощь» и его подопечные.

Место проведения: Серова 4а, комплекс фонда “Ярдам-Помощь”.

Дата и время: 30.05.2022 9:00

Контакты:

Пресс-секретарь ОБФ «Ярдам-Помощь» Алмаз Биккуллов

Телефон: +7-995-367-07-32

Эл. почта: [email protected]

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.