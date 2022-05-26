Камаловский театр примет участие в создании спектакля нового поколения

Татарский академический театр имени Камала примет участие в новом проекте Александринского театра, которое объединит несколько национальных учреждений культуры страны. Об этом «Татар-информу» рассказал заслуженный деятель искусств России, председатель Союза театральных деятелей Татарстана и главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.

По его словам, идея состоит в том, чтобы на базе Александринского “перемешать” весь театральный опыт, который существует, и создать спектакль нового формата.

«Режиссер из Якутии, татарские актеры, художник из Греции… Из этой смеси может родиться что-то новое. Сейчас идет поиск – пытаются нащупать что-то, что не существовало раньше. Это нормально для любого искусства», –прокомментировал Фарид Бикчантаев.

Планируется, что проект увидит свет в декабре этого года. Реализован он будет на онлайн-площадке „Другая сцена“. Увидеть работу можно будет на нескольких национальных языках.

tatar-inform.ru