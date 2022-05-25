Татары Ростова-на-Дону представят татарскую культуру во всероссийской акции

28 мая Донская публичная библиотека станет участником всероссийской акции в поддержку чтения – «Библионочь – 2022». Концепция акции напрямую связана с проведением Года культурного наследия народов России и посвящена традициям.

Организаторами акции «Библионочь – 2022» являются:

Министерство культуры Российской Федерации

портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ»

Донская публичная библиотека как всегда подготовила для своих гостей обширную и разнообразную программу, посвященную популяризации народного творчества, культурной самобытности Донского региона и сохранению традиций.

Участников ждут квесты, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спектакли, концерты, викторины, лекции, игра на народных музыкальных инструментах и многое другое.

На этом мероприятии наши соотечественник проведут знакомство с культурной выставкой Донских татар, литературой, известными поэтами и мастер-класс по татарскому орнаменту, а также выступят с традиционными татарскими песнями.

В продолжение работы выставки запланировано угощение традиционными татарскими сладостями.

dspl.ru