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Гала-концерт Международного конкурса чтецов «ТАТАR СҮЗЕ» состоится 30 мая

Гала-концерт Международного конкурса чтецов «ТАТАR СҮЗЕ» состоится 30 мая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.05.2022 0 3

30 мая 2022 года в 18.30 в концертном зале Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится Гала-концерт Международного конкурса чтецов литературных произведений на татарском языке «ТАТАR СҮЗЕ». В этот вечер будут объявлены имена победителей и вручены призы наиболее отличившимся мастерам художественного слова.

С сентября по декабрь конкурсанты направляли свои заявки для участия в отборочный тур. Всего в этом году на конкурс было принято 3557 видеозаписей. Из этих работ во второй тур было отобрано 310 конкурсантов, из них 40 участников стали победителями.

Призовой фонд конкурса в этом году составил 1 600 000 рублей.

Организатором конкурса выступает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

mincult.tatarstan.ru

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