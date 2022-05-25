28 мая в Тюмени пройдет ХХV научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения-2022».

Организаторами конференции являются:

Комитет по делам национальностей Тюменской области

Департамент образования и науки Тюменской области

ГАУК Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева»

Региональная общественная организация национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области

Местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар г. Тюмени «Себер татарлар» (Сибирские татары)

МАУК г. Тюмени «Центр татарской культуры»

Меропрятие пройдет 28 мая 2022 г. с применением мультимедийного и звукового оборудования на базе Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева».

Цели конференции:

обмен опытом научных, педагогических работников и общественных деятелей в области современных исследований по сохранению и развитию сибирско-татарского языка

апробация научных исследований путем их публичного обсуждения, обмена мнениями

публикация научных разработок.

Конференция будет организована в ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева».

А также в ходе конференции запланированы книжно – иллюстративная выставка «Сибирские татары: прошлое и настоящее», работы ученых, специалистов по языку, истории, культуре и произведениям Б.В.Сулейманова, сибирско-татарских поэтов и писателей, книги из фонда библиотеки.

Комитет по делам национальностей Тюменской области