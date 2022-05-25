28 мая в Тюмени пройдет ХХV научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения-2022».
Организаторами конференции являются:
- Комитет по делам национальностей Тюменской области
- Департамент образования и науки Тюменской области
- ГАУК Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева»
- Региональная общественная организация национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области
- Местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар г. Тюмени «Себер татарлар» (Сибирские татары)
- МАУК г. Тюмени «Центр татарской культуры»
Меропрятие пройдет 28 мая 2022 г. с применением мультимедийного и звукового оборудования на базе Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева».
Цели конференции:
- обмен опытом научных, педагогических работников и общественных деятелей в области современных исследований по сохранению и развитию сибирско-татарского языка
- апробация научных исследований путем их публичного обсуждения, обмена мнениями
- публикация научных разработок.
Конференция будет организована в ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева».
А также в ходе конференции запланированы книжно – иллюстративная выставка «Сибирские татары: прошлое и настоящее», работы ученых, специалистов по языку, истории, культуре и произведениям Б.В.Сулейманова, сибирско-татарских поэтов и писателей, книги из фонда библиотеки.
Комитет по делам национальностей Тюменской области