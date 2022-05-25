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28 мая в Тюмени пройдет ХХV научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения-2022»

28 мая в Тюмени пройдет ХХV научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения-2022»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 25.05.2022 0 6

28 мая в Тюмени пройдет ХХV научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения-2022».

Организаторами  конференции являются:

  • Комитет по делам национальностей Тюменской области
  • Департамент образования и науки Тюменской области
  • ГАУК Тюменской области  «Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева»
  • Региональная общественная организация национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области
  • Местная общественная организация «Национально-культурная автономия татар г. Тюмени «Себер татарлар» (Сибирские татары)
  • МАУК г. Тюмени «Центр татарской культуры»

Меропрятие пройдет 28 мая 2022 г.  с применением мультимедийного и звукового оборудования на базе Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева».

Цели конференции:

  • обмен опытом научных, педагогических работников и общественных деятелей в области современных исследований по сохранению и развитию сибирско-татарского языка
  • апробация научных исследований путем их публичного обсуждения, обмена мнениями
  • публикация научных разработок.

Конференция будет организована в ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева».

А также в ходе конференции запланированы книжно – иллюстративная выставка «Сибирские татары: прошлое и настоящее», работы ученых, специалистов по языку, истории, культуре и произведениям Б.В.Сулейманова, сибирско-татарских поэтов и писателей, книги из фонда библиотеки.

Комитет по делам национальностей Тюменской области

 

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